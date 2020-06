ESCLUSIVA – Walter Sabatini: “Futuro Orsolini? Giocare e possibilmente vincere con il Bologna”

TORINO – E’ di queste ore la notizia secondo la quale, prima dello stop per l’emergenza Coronavirus, Juve e Bologna avevano trovato un accordo di massima per il ritorno a Torino di Riccardo Orsolini. E secondo il Corriere di Torino trapelerebbero anche le cifre: il club bianconero avrebbe versato 26 milioni di euro nelle casse dei felsinei per riportare a casa l’attaccante classe ’97. Ma come sottolinea il quotidiano, questa sarebbe solo una parte rispetto ai 45 milioni richiesti dalla società. Ricordiamo che sul giocatore vige un diritto di recompra da parte della Juve, un accordo tacito che coinvolge tutte le parti in causa. Eppure, stando alle informazioni che ci giungono in – esclusiva – in queste ore, tale diritto non verrà esercitato dai bianconeri. Non ora almeno. Come ci rivela Walter Sabatini, direttore sportivo del Bologna: “Non ci sono novità in tal senso. Il futuro di Orsolini? E’ rappresentato dalle partite che deve giocare e, possibilmente, vincere”. Insomma, Juve avvisata.