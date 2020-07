ESCLUSIVA – SIMPLICIO: ” Mio ‘fratello’ Amauri ha provato a portarmi alla Juve. Buffon? Il portiere piu forte della storia”

di Fabio Marzano

TORINO – Dopo aver riacciuffato l’Atalanta in extremis, aumentando cosi il distacco sulla Lazio di un ulteriore punto, i bianconeri sono gia concentrati con la testa alla prossima gara, fondamentale per le sorti dello scudetto. Ad analizzare quella che è la stagione in corso è stato l’ex calciatore di Roma, Palermo e Parma Fabio Simplicio che, ha cortesemente rilasciato delle dichiarazioni in esclusiva alla nostra redazione, dove ha svelato anche un curioso retroscena di mercato.

Quanto ti manca il calcio e quale è stata la squadra italiana alla quale sei rimasto più affezionato?

“No soffro molto per la mancanza del calcio dopo aver smesso. Ho deciso se finire la carriera nel momento giusto . Parma , Palermo e Roma sono stati i 3 momenti più importanti della mia vita . No dimenticherò mai questi squadre, devo tutto a loro”.

Cosa pensi della situazione attuale della Roma? Ha bisogno di cambiare dirigenza?

“Non è il migliore momento che la Roma sta affrontando. Ha perso un po’ di forza in questo periodo ma non penso che sia il momento di cambiare dirigenza. Non dipende solo da questo fattore ma ci sono molti problemi da risolvere e spero che ci riescano il prima possibile”.

Cosa ti hanno lasciato giocatori come Totti e De Rossi e come hai reagito dopo aver visto il modo in cui sono stati mandati via?

“Loro per me sono stati i due giocatori con i quali ho avuto piu piacere a giocarci insieme. Mi sono divertito moltissimo con loro, in campo ma anche fuori. Sono veramente due fenomeni . Difficile parlare del modo in cui sono stati mandati via, è sucesso anche a me in Brasile prima che arrivassi in Italia, è dura”.

Pensi che la Juve vincerà nuovamente lo scudetto?

“Penso che la Juve sia la candidata numero uno per vincere perche ha la rosa piu forte rispetto alle altre squadre”.

Qual’è il tuo ricordo più bello che hai avuto in Italia e quale è stata la persona con cui ti sei sentito meglio ?

“Perdonami la risposta ma ho avuto il piacere di segnare al portiere più forte di sempre, Gigi Buffon questo per me stato un grande momento.

Baldini è stato un grande, un giorno mi ha chiamato quando ero a Parma e mi ha detto: “Tu sei un giocatore da nazionale brasiliana”. Dopo qualche anno, nel 2009 è arrivata la mia prima convocazione in Nazionale”.

Qual’è stato l’avversario più forte contro cui hai mai giocato? Sei mai stato contattato dalla Juve?

“Pirlo, sicuramente un fuoriclasse . Sono stato molto vicino alla Juve prima di andare alla Roma . Mio fratello e amico Amauri mi ha fatto parlare con il ds bianconero, ma la trattativa non è andata avanti , così sono andato nella Capitale”.

Ringraziamo gentilmente Fabio Simplicio per la sua disponibilità.