ESCLUSIVA – Kean verso la Roma, ma attenzione al Napoli. L’entourage smentisce ma…

TORINO – Scambio Kean-Under? Queste sono le informazioni che circolano, con insistenza, da qualche giorno. La Roma non ha mai fatto mistero di puntare all’ex stellina bianconera, mentre la Roma avrebbe definitivamente scaricato Under, giocatore che riscuote la stima di Carletto Ancelotti. Ci sono tutti i tasselli e le condizioni migliori per poter intavolare la trattativa di mercato tra Everton e Roma. Ma come stanno davvero le cose? I nostri microfoni intercettano – in esclusiva – l’entourage dell’ex Juventus: “Al momento non c’è nulla, non mi sento di commentare le notizie che circolano. Soliti rumors di mercato”. Queste le parole raccolte che, almeno per il momento, chiudono allo scambio. Eppure, potrebbe trattarsi del solito depistaggio di mercato. Sta di fatto che l’interesse dei giallorossi per il classe 2000 è concreta e non è certamente una voce. ma non solo la Roma. Sul giocatore è forte anche l’interesse del Napoli. Il club partenopeo, in realtà, insegue il giocatore già da un paio di anni e oggi vorrebbe tentare l’affondo decisivo. Potrebbe rivelarsi un testa a testa tra Roma e Napoli. I prossimi giorni saranno caldisismi.