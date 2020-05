ESCLUSIVA – Jorginho, il giocatore dà l’ok a Sarri: si può chiudere

TORINO – Sarri non si schioda dalla sua richiesta iniziale: in cima alla lista dei suoi desideri c’è sempre Jorginho. Di alternative, e anche valide in giro ce ne sono, ma l’ex tecnico del Chelsea non ha dubbi e vuole riportare alle sue direttive il giocatore che aveva allenato e apprezzato ai tempi del Napoli. Il tecnico toscano sta avendo un ruolo importante in questa trattativa, intercettando in prima persona e alzando più e più volte il telefono per convincere l’italo brasiliano a scegliere la causa bianconera. Secondo le informazioni esclusive che ci giungono in queste ore, il centrocampista avrebbe accettato la proposta e, complice anche il legame che lo lega a Sarri, sarebbe pronto a vestire la maglia della Vecchia Signora la prossima stagione. L’incontro con la società è previsto nelle prossime settimane dove si cercano di definire i dettagli. Restano comunque valide e sempre molto apprezzate le piste che conducono a Tonali e ad Arthur, ma sul primo è fortissimo il pressing dell’Inter. Arthur, invece, sarebbe una seconda scelta rispetto a Jorginho. Avendo avuto già il via libera della società e l’ok del giocatore, tutto fa pensare che, alla fine, non ci saranno intoppi al buon esito della trattativa.