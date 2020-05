ESCLUSIVA – Gravenberch, nuovi contatti con Raiola, ma la Roma fa sul serio

TORINO – Il nome di Ryan Gravenberch, mediano classe 2002 dell’Ajax, è finito sul taccuino dei più grandi top club d’Europa. In Italia, ad esempio, è forte e costante il pressing della Roma e della Juventus. La Roma, negli ultimi tempi, avrebbe spinto il piede sull’acceleratore per Gravenberch, ma i bianconeri, sebbene stiano valutando anche altri profili, dopo De Ligt potrebbero decidere di far crescere il suo numero di olandesi in rosa. La svolta non c’è ancora stata solo per una sola ragione: dalla Continassa si vuole prima capire cosa fare con Tonali. Secondo le informazioni – esclusive – che ci arrivano in queste ore, Paratici non avrebbe mai smesso di avviare rapporti con Raiola. Proprio pochi giorni fa, le parti si sarebbero sentite per Pogba e i discorsi sarebbero poi dirottati sul mediano, discorso accantonato proprio prima dell’emergenza Coronavirus. Il classe 2002 dell’Ajax continua a sfogliare la margherita e a prendere tempo, mentre Raiola continua a fissare appuntamenti. Petrarchi sarebbe rimasto rapito dal gioiellino dell’Ajax, ma Paratici avrebbe già avuto la preferenza da parte del ragazzo. La palla passa ai bianconeri che nel frattempo continuano anche a trattare Tonali. Sarà un testa a testa senza esclusione di colpi.