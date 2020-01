ESCLUSIVA – Floro Flores: “Gli juventini non sono abituati al bel calcio. Con Sarri si divertiranno”

Di RAMONA MARCONI

TORINO – La Juventus prepara la sfida di domani contro la Roma, in attesa di conoscere i verdetti che arriveranno stasera da Roma e Milano, dove saranno impegnate, rispettivamente, Lazio e Inter. Si preannuncia un match ad alto rischio, contro la Roma che cerca punti dopo il passo falso contro il Torino. I microfoni di Cittaceleste.it ne hanno parlato – in esclusiva – con Antonio Floro Flores, ex attaccante di Napoli e Udinese e oggi centravanti della Casertana.

Lazio terza e guarda allo scudetto. E’ un’avversaria della Juventus?

Fa bene a crederci. Oggi la Lazio ha un grande esame, per quello che ha dimostrato è competitiva e può giocarsi lo scudetto. Serve continuità. La mancanza delle Coppe può essere un vantaggio rispetto alle altre contendenti e il fatto di non avere pressioni e stimoli diversi potrebbe fare la differenza.

Napoli ancora in cerca di un’identità di gioco. Cosa è successo quest’anno? Chi ha avuto più colpe?

Il primo a pagare è sempre l’allenatore. Ha le responsabilità di tutto. I giocatori hanno fatto qualcosa che non si era mai visto nel calcio. Noi guadagniamo molti soldi, non può succedere quello che è accaduto nel Napoli. Non sono dentro, non posso sapere, ma da lì si è rotto tutto. Non hanno dato un bel messaggio. Si è persa stima tra loro. E’ grazie ai presidenti e ai tifosi che esistiamo, grazie a loro abbiamo determinati privilegi. Quando giocavo all’Udinese e non attraversavamo un bel momento, Pozzo ci mandò in ritiro e fu giusto così. Io ci andrei sempre ogni sabato. Non è una punizione, ma un modo per concentrarsi di più.

I bianconeri non sono più brillanti: la Lazio ha insegnato che si può battere. Cosa è successo?

Se si analizza l’ultima sfida contro il Cagliari si fa fatica a non parlare di Juventus nn brillante. Se parliamo delle sconfitte contro i biancocelesti, invece, credo sia giusto tributare i giusti meriti alla Lazio. Secondo me è stato solo merito della Lazio, non demeriti dei bianconeri. La Juventus rimane sempre la squadra da battere. Vedremo che ne uscirà fuori presto. Rimane la maggiore candidata allo scudetto. Bisogna dare solo più tempo a Sarri…

A proposito di Sarri, molti tifosi bianconeri lo hanno duramente criticato…

Nel calcio tutto sono allenatori. E’ una follia! Sarri è un allenatore fantastico e ha bisogno di tempo. Il problema è che gli juventini non sono abituati al bel calcio: hanno sempre vinto ma senza divertire. Con Sarri, se gli daranno tempo, vedranno il bel calcio e si divertiranno.

Tu cosa fai oggi? Come ti vedi nel tuo futuro?

Spero di giocare di più, con maggiore continuità.