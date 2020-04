ESCLUSIVA – Enzo Raiola: “Matuidi sta bene ringrazia per il supporto”

TORINO – Buone notizie in casa bianconera. Neanche circa 15 giorni fa, attraverso il sito ufficiale, la Vecchia Signora annunciava la positività al Coronavirus dei tesserati Daniele Rugani, Blaise Matuidi e Dybala. Non destavano comunque preoccupazione le condizioni di nessuno dei tre giocatori, positivi ma asintomatici, ma comunque costretti alla quarantena nel loro domicilio torinese. Ma sono di oggi gli ultimi aggiornamenti che vorrebbero i primi due, dopo aver effettuato l’ennesimo controllo, come da protocollo, con test diagnostici (tamponi) per il coronavirus-Covid 19, risultati negativi. La conferma ci arriva – in esclusiva – da Enzo Raiola, cugino collaboratore stretto di Mino che ai nostri microfoni rassicura sulle sue condizioni: “Sì, per fortuna Blaise sembra guarito. Non riportava sintomi già prima, ma adesso è definitivamente guarito e sta bene. Ringrazia tutti per il conforto ricevuto”.