ESCLUSIVA – Ag. Romero: “Presto per parlare di futuro. Tra 12 partite decideremo…”

TORINO – In casa Juventus si respira aria di cambiamento. Ogni reparto subirà probabilmente qualche piccola rivoluzione, come in difesa, dove saranno tanti i giocatori che lasceranno il posto a nuovi subentranti che, sulla carta, si preannunciano essere nomi di un certo prestigio. Tra mille dubbi e poche certezze, una di questa sembra essere la conferma dei due centrali Matthijs De Ligt e Leonardo Bonucci: sicuramente cardini bianconeri anche per la prossima stagione. Una “quasi” certezza, inoltre, potrebbe essere la conferma del giovane Merih Demiral, che prima del brutto infortunio contro la Roma aveva dato tutte le certezze a Sarri dimostrando di essere da Juventus. Chiellini, invece, rimane in dubbio: sarà il difensore a decidere se continuare ancora o appendere gli scarpini al chiodo. Tutto da decidere invece sarà il futuro di Rugani, che sembra l’indiziato numero uno a salutare, e anche Romero, ad oggi in prestito al Genoa. Per fare il punto sul futuro del classe 1995, i nostri microfoni intervistano – in esclusiva – Ciro Palermo, agente del difensore. Ecco le sue parole: “Mancano ancora 12 partite da giocare, quindi al momento non si parla di calciomercato. Cristian è in prestito al Genoa e oggi pensa solo a finire bene la stagione con la squadra e tutte le partite che restano da qui alla fine del campionato, poi, insieme alla Juve si vedrà”.

