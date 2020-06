ESCLUSIVA – Ag. Emerson Palmieri: “Nulla di ufficiale, nessun contatto al momento ma…”

TORINO – In attesa che riparta il campionato, Juventus e Inter sono pronte più che mai ad accendere un’altra sfida, questa volta di mercato. Obiettivo? Sempre lo stesso. Parliamo di Emerson Palmieri. Il terzino del Chelsea è un occasione irripetibile, specie ora che è dato in uscita da Londra, visto che i Blues starebbero pensando di rimpiazzarlo con Ben Chilwell del Leicester. Ma sul giocatore è forte anche il pressing dell’Inter che, su espressa e chiara richiesta di Antonio Conte per la sua difesa a 3, avrebbe fatto più volte il suo nome. Ma come procede la trattativa? Chi è in vantaggio tra le due? Lo abbiamo chiesto – in esclusiva – a Luis Fernando Garcia, agente del giocatore che, questa volta, non si è molto sbottonato: “Non c’è nulla di ufficiale con i club nominati. Me lo hanno chiesto in passato e so che piace molto, ma al momento non ho sentito nessuno”. Semplice depistaggio o le due eterne rivali continuano a studiarsi a distanza per poi tentare l’affondo decisivo? Il tempo ci dirà. La cosa certa è che il calciatore brasiliano naturalizzato italiano figura in cima alla lista dei desideri sia di Paratici, sia di Ausilio e Marotta. Chi la spunterà?

