ESCLUSIVA – Ag Emerson Palmieri: “Al momento nessuna novità ma…”

TORINO – In casa bianconera la priorità è sempre una, quella di ripartire col calcio giocato e proseguire il campionato. Mancano ancora 12 partire alla fine e la strada che porta allo scudetto non è mai stata tanto incerta e ricca di ostacoli. E se da una parte si auspica e si spera che si possa ripartire con gli allenamenti giù dal 3 maggio, dall’altra parte, gli uomini di mercato bianconero non perdono di vista quelli che sono gli obiettivi di mercato da tempo conclamati. Non fa mistero, infatti, che i Campioni d’Italia, da anni, seguano con un certo interesse Emerson Palmieri, difensore del Chelsea e della nazionale italiana. Su di lui c’è la fila ed è forte l’interesse anche dell’Inter. Ma come stanno le cose? Lo abbiamo chiesto – in esclusiva – a Luis Fernando Garcia, agente del giocatore: “Al momento non ci sono novità, questo virus ha complicato tutto. A fine stagione faremo il punto”.