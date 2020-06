TORINO – In attesa del fischio di inizio del match di questa sera tra Juve e Milan, dalle parti della Continassa si pensa anche al mercato estivo. Uno dei nomi che resta in cima alla lista di Paratici è quello del terzino del Chelsea Emerson Palmieri che, stando a quanto riportato dai quotidiani britannici, sembra molto vicino a raggiungere il suo ex allenatore Maurizio Sarri sotto la Mole.