TORINO – L’attaccante della Roma Edin Dzeko, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport, dove ha parlato dell’eventuale ripresa del campionato e dell’attuale situazione.

“È una cosa molto delicata. Sicuramente la cosa più importante è la salute della gente. In questo momento lo sport non è in prima fila. Tutti noi lo amiamo ed è parte delle nostre vite. Quando non ci sarà più pericolo sarà giusto finire il campionato”.