Dzeko ha detto sì alla Juventus

TORINO- Edin Dzeko ha deciso e la Juve non ha altre idee in testa, neppure quella di Suarez, che è stato offerto insistentemente ma chiede ingaggi inarrivabili. Il dado è tratto: il centravanti bosniaco va a Torino, la Roma gira i soldi che prende dal club bianconero al Napoli, insieme a Ünder e Riccardi, per convincere De Laurentiis a trasferire Milik. E’ un giro complesso e tutti i tasselli del mosaico devono andare al loro posto. Una vorticosa operazione di mercato che richiederà più di qualche ora, ma si arriverà al massimo all’inizio della prossima settimana. Ma attenzione perché, proprio poco fa, è arrivata anche un’altra clamorosa novità per il mercato bianconero. Arrivano pesanti conferme, ci siamo davvero: “Nuovo colpo ad un passo, ecco i dettagli!” >>>VAI ALLA NOTIZIA

