Dzeko: “E’ assurdo fare attività in un parco”

TORINO – L’attaccante della Roma Edin Dzeko, ha rilasciato delle dichiarazioni durante un’intervista sul suo canale Instagram, dove ha parlato anche dell’attuale momento che sta attraversando il paese.

“Penso sia assurdo che sia più sicuro fare attività sportiva in un parco e non a Trigoria: sicuramente la Roma può mettere in sicurezza il centro sportivo per farci allenare. Il calcio non sono solo soldi o calciatori, ma c’è tanta gente intorno che lavora e che rischia, così come le aziende che collaborano in altri modi. Sono d’accordo con ciò che hanno detto Acerbi e Immobile”.