Dybala: “Sto aspettando l’esito del tampone ma la notizia che sono positivo è falsa”

TORINO – Il calciatore della Juventus Paulo Dybala ha parlato attraverso una diretta dal suo profilo Instagram.

“Voglio ringraziare tutti i medici e salutare tutti coloro che sono in ospedale. Anche noi possiamo aiutarvi restando a casa. È giusto che noi rispettiamo quello che ci dicono di fare. Ringraziamo chi sta lavorando per trovare una cura. La situazione in Italia è complicata, ma il ministero della salute ci dà consiglio per migliorare la situazione.”

“In questo momento tutti i tifosi di calcio devono essere un’unica squadra e dobbiamo lottare insieme e fare ciò che ci dicono di fare. Io lo sto facendo e lo dovrebbero fare tutti, bisogna restare a casa. Stiamo aspettando di sapere come stiamo.”

“Nei giorni scorsi è uscita una notizia totalmente falsa: io non sono stato contagiato l’ho detto su Twitter e lo ribadisco anche qui. Nei prossimi giorni, saprò l’esito dei test. Spero di non avere il virus, ma se sarà così proseguirò la quarantena. In questi giorni faccio molta ginnastica con Oriana e gioco un po’ alla play”.

