Dybala potrebbe esserci per il Lione

TORINO- Uscito sul finire del primo tempo della sfida contro la Sampdoria per un problema muscolare alla coscia sinistra, l’attaccante argentino è stato sottoposto ieri mattina ad accertamenti diagnostici. Gli esami radiologici al J Medical hanno evidenziato «un’elongazione del retto femorale della coscia sinistra», come scritto dal bollettino medico della società. Si tratta di uno stiramento dunque, e non di una lesione. Fattore che può far sperare per un possibile recupero lampo.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<