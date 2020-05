Ds Werder Brema: “Cinque cambi possono snaturare il gioco”

TORINO – (ANSA) – ROMA, 14 MAG – Il direttore sportivo del Werder Brema, l’ex centrocampista Frank Baumann, ha manifestato perplessità sulla norma delle cinque sostituzioni per ciascuna squadra in una partita e, parlando alla Bild, si è detto “indeciso”. La regola, che la Fifa ha ideato per un finale di stagione compresso e stressante, può aiutare a prevenire gli infortuni, dando modo ai calciatori di poter recuperare. “Si, in effetti potrebbe essere molto utile – ha spiegato il ds Baumann – ma non vorrei snaturasse troppo il gioco. Pensate a una squadra che, nel finale di partita, inserisce quattro o cinque attaccanti magari per rimontare un risultato che la svantaggia.

Sarebbe davvero strano per me”. (ANSA).

