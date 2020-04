Ds. Lecce: “L’iniziativa dei gioctaori bianconeri è stata lodevole”

TORINO – Il ds del Lecce Mauro Meluso. ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di TMW, dove ha parlato anche del taglio stipendi della Juve.

“L’iniziativa dei calciatori della Juve sicuramente è stata lodevole e su questo non c’è dubbio. Il calcio è una nave che sta navigando in acque tempestose, per fare si che continui a navigare tutti devono fare un passo indietro e darsi una mano. I momenti particolari necessitano di particolari riflessioni. Ogni società però ha le sue dinamiche. Il passo della Juve è stato anche giusto. Ma non ci può essere un protocollo. È un discorso che eventualmente affronteremo quando si capirà se partiremo o no”.