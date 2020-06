Doveri: “Arbitrare in uno stadio vuoto? Sensazione bellissima”

TORINO – L’arbitro della finale di Coppa Italia Doveri, ha rilasciato delle dichiarazioni dove ha parlato anche della gara disputata a porte chiuse.

“È stata una sensazione strana, nuova, ma comunque bellissima.. Dirigere una finale è una grande gioia per ogni arbitro. Per me lo è ancora di più, avendo raggiunto due traguardi: arbitrare all’Olimpico e in una finale. Fino a un mese fa il calcio, come molte altre attività, sembrava destinato a interrompersi definitivamente. Eravamo tutti fermi. Oggi, invece, siamo ripartiti, sia pure con tutte le precauzioni necessarie. Se non c’è emozione forte in questo…”.