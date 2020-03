TORINO – Il calciatore della Juventus Douglas Costa è volato in Brasile per terminare la quarantena.

Il brasiliano ha risposto, tramite una diretta Instagram, alle domande che sono arrivate dai fan che lo guardavano, e che hanno riguardato il perché della sua partenza e la data del ritorno: il numero 11 ha rivelato di essere partito per la figlia, oltre a confermare la sua data di ritorno in Italia per il 3 aprile.

