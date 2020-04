TORINO – Qualche istante fa, l’esterno della Juve Douglas Costa, ha parlato di come sta affrontando la sua quarantena e di quanta voglia abbia di tornare a giocare, attraverso una diretta sul suo account Instagram insieme a al cantante brasiliano Tohi.

“Sono a casa con la mia famiglia in Brasile. Trascorro del tempo insieme ai miei cari. Ripresa del campionato? Non so, spero tra un mese. Anche perché non so più cosa fare a casa. Se mi alleno a casa? Si, tutti i giorni”.