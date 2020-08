Douglas Costa a rischio cessione

TORINO – Dopo una stagione davvero altalenante, e il cambio di panchina, la situazione di Douglas Costa è ancora instabile. Il brasiliano fino a qualche giorno fa era dato come sicuro partente, insieme a Matuidi e Higuain (che partiranno comunque). Adesso invece, la sua situazione resta un mistero, e il nodo potrebbe sciogliersi tra qualche settimana. Ma non è ancora tutto. Nel frattempo infatti è spuntata la lista completa degli obiettivi di mercato della Juventus. In particolare, nel mirino bianconero sarebbero finiti ben 13 nomi grossi: ecco la nuova lista della spesa di Andrea Pirlo! >>>VAI ALLA NOTIZIA

