Donati: “Siamo una barzelletta, gli altri campionati sono già ripartiti”

TORINO – L’ex giocatore della Samp Massimo Donati, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni de Il Corriere dello Sport, dove ha parlato anche della ripresa dei campionati.

“Siamo fermi al chiacchiericcio. In due mesi e mezzo in Italia sul calcio non si è lavorato a nessuna strategia chiara. Stiamo diventando una barzelletta. Mi creda, questa situazione di eterna attesa è mortificante per noi e per tutti quelli che lavorano nel calcio. Non si può ogni volta rimandare una decisione, ma è quello che sta succedendo in Italia. Non abbiamo certezze su niente. In Spagna e in Inghilterra sono pronti a ripartire, in Francia hanno preso una decisione opposta, ma almeno l’hanno presa”.