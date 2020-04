Diretta social tra Del Piero e Dybala. L’argentino: “Ho una voglia pazzesca di tornare in campo”.

TORINO – In questi istanti sta andando in onda la diretta Instagram tra Del Piero e Dybala che, dove stanno discutendo di diversi argomenti.

DYBALA: “Ho una voglia pazzesca di tornare a toccare il pallone e spero di poterlo fare il prima possibile. Volevo chiederti come ti vedresti in questo calcio e come vedresti tu a me invece”.

DEL PIERO: “Il calcio è cambiato tanto nella comunicazione. Io ho cominciato in un era dove i giornalisti erano fuori dallo spogliatoio e non c’erano filtri con loro. Ora invece è diverso, è tutto cresciuto, nelle generazioni precedente guadagnavano tanto si ma non come ora, c’è stata una crescita esponenziale in tutto l’ambiente. Prima era molta tattica poi gli allenatori si sono mixati tra i vari stati e si sono cercati di piu i dettagli e migliorare gli aspetti dove non eravamo pronti. Magari potessi giocare ancora, la voglia di giocare non muore mai. E’ una passione per me giocare e vado sempre anche con gli amici”.

DYBALA: “Io penso che a livello fisico è cambiato molto e si corre anche di piu rispetto a quanto si correva prima. Ora i centrocampisti fanno anche 12 kilometri a partita. Abbiamo tanta gente che ci aiuta oggi, tra preparatori e fisioterapisti sono tantissimi. Sono importanti per noi perche sono preparati e sanno di cosa abbiamo bisogno e come prepararci alle partite”.