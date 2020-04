Di Marzio: “Fino a quando non si troverà un vaccino o un farmaco, è complicato tornare a giocare”

TORINO – Gianni di Marzio ha parlato ai microfoni di Radio Marte circa la ripresa del campionato di Serie A: “Per me la posta in palio è la vita di ognuno di noi. Il problema Covid 19 è guarissimo e per quanto mi riguarda la ripresa potrebbe essere un disastro. Fino a quando non si troverà un vaccino o un farmaco, è complicato tornare a giocare. Non facciamo i professori o i medici. Credo solo al direttore del dipartimento delle malattie infettive dell’Istituto Superiore della Sanità. Si chiama Giovanni Rezza e ha bocciato questo piano. Il calcio è uno sport di contatto”.

