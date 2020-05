Di Marzio: “Chiellini poteva evitare certe uscite”

TORINO – Il noto giornalista Gianluca Di Marzio, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di TMW, dove ha parlato anche delle affermazioni rilasciate da Chiellini all’interno del suo libro.

“Le cose di spogliatoio sono rimaste sempre lì. Che Balotelli abbia sbagliato, anche con altri compagni e allenatori non si discute, ma dirlo per un libro, per cercare di lanciarlo, se lo poteva risparmiare. Chiellini in campo è uno aggressivo, determinato, intelligente. Poteva evitare un’uscita del genere”.