Di Francesco: “In Italia preferisco più allenatori e meno scienziati. La Serie A deve ripartire”

TORINO – L’ex allenatore della Sampdoria, Eusebio Di Francesco, ha parlato ai microfoni del Corriere dello Sport circa la ripresa della Serie A: “Non sta a me dirlo. Parlavo prima di competenze. Adesso ognuno dice di avere le competenze. In questo momento siamo tutti diventati Capi di Stato, presidenti del Consiglio, siamo scienziati e virologi. Invece dobbiamo seguire le indicazioni che ci arrivano da chi ha competenze. Rispettando le normative potremo ripartire al meglio. È ovvio che sarà diverso, si percepisce, ma ci dobbiamo responsabilizzare, chi fa un’attività pubblica come me deve rispettare per primo le regole. Il discorso vale anche per il calcio. In che senso? Spesso siamo tutti allenatori, ma è pur sempre un gioco e avere in Italia 50 milioni di allenatori è la bellezza del calcio. Preferisco che ci siano tanti allenatori e meno scienziati, nel senso: parlino pure di pallone, ma sulle questioni scientifiche bisogna lasciare la parola a chi ha competenze. Mi auguro che possa ripartire il prima possibile, ma avendo anche mio figlio in questo mondo, provando affetto per tante persone, è giusto che si riparta rispettando determinati protocolli che arrivano da persone competenti. L’azienda calcio può essere considerata alla stregua delle fabbriche. E’ giusto che si riparta insieme. Il calcio ha una valenza sociale, è un momento di aggregazione, anche se si seguirà da casa. Bisogna tornare alla normalità. Come si sta pensando di far ripartire le fabbriche, credo che si possa fare lo stesso per il calcio, ma il come lasciamo che lo decida chi sa. Va seguito il protocollo dei medici sportivi, rispettando i tempi che prescrivono. Non serve fare tre mesi di preparazione per ricominciare, la cosa più importante è riabituare i calciatori al gesto tecnico, al contatto con la palla. Vanno riadattati i muscoli del calciatore al gesto tecnico”.

