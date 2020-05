Di Francesco: “Il secondo anno alla Roma? Ci sarebbe tanto da dire. Samp? Sono stato ingenuo Ferrero mi ha incantato”

TORINO – Eusebio Di Francesco, ex allenatore di Sassuolo, Roma e Sampdoria, ha parlato ai microfoni di Sportitalia circa il suo passato in questi club: “Nella seconda stagione a Roma ci sarebbero tante cose da dire. Ma mi prendo io le responsabilità. Sulla Sampdoria invece Ferrero mi ha un po’ incantato, sono stato io ingenuo. Avevo voglia di tornare a lavorare in campo ma era troppo presto. La Fiorentina? Ho ricevuto solamente delle proposte dall’estero prima del Covid-19. E in futuro mi piacerebbe provare una esperienza fuori dall’Italia”.

