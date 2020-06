Di Canio: “Pjanic deve essere titolare. Errore vendere Emre Can. Sarri lasciava fuori anche Giroud…”

TORINO – L’ex giocatore, Paolo Di Canio, ha parlato della Juventus ai microfoni di Sky Sport. Queste le sue parole riportate da TuttoJuve.com: “Pjanic è un giocatore che porterei ovunque, poi bisogna vedere se un allenatore vuole un giocatore con quelle caratteristiche. E’ un giocatore che poi sei obbligato a far giocare, perchè Pjanic in una squadra di questo livello deve essere un titolare. Se tu invece non ne riconosci le caratteristiche, per lo sviluppo iniziale della manovra, vuoi una pulizia diversa, un tempo diverso…. io non so, ma se rimane Sarri, è una scelta tecnico-tattica, vuole magari un tipo di giocatore diverso. Ma allora mi riallaccio ad un altro giocatore che c’era alla Juve (Emre Can, ndr)… Hai capito? C’era un giocatore che era un trascinatore, fantastico nel gioco aereo, non ha mai creato problemi, anche negli anni di Allegri si era ben comportato. Uno caratteriale, ma in campo, ha sempre dimostrato, fedeltà, onestà e lealtà anche a partita iniziata. Chiunque abbia fatto la scelta, è legittima, ci mancherebbe, però la paghi adesso, perchè è un giocatore che ti serviva come alternativa. Giroud fa vincere l’Europa a Sarri nonostante in campionato non giocasse mai…. Capocannoniere dell’Europa League, fa la differenza anche in finale. E non ti viene in mente di dire alla società: tienimelo questo, perchè poi tutti piccoletti, se ci viene a mancare l’alternativa…”

