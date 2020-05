TORINO – L’ex attaccante della nostra Serie A Paolo Di Canio, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport, dove ha parlato anche dell’attuale situazione che sta attraversando il calcio inglese.

“Ripresa Serie A? Io spero si giunga ad una possibile soluzione. In Inghilterra, che sono messi come noi, hanno già stabilito delle possibili date per ricominciare”.