Di Campli (ag. Orsolini): “Riccardo l’anno prossimo giocherà con la maglia del Bologna”

TORINO – Donato Di Campli, agente di Riccardo Orsolini, ha parlato in esclusiva ai microfoni di Ok Calciomercato circa l’evoluzione del mercato che verrà e il futuro del suo assistito: “Ovvio che il mercato sarà diverso, non mi aspetto grandi colpi. Non ci saranno grandi cifre, anche perché non sappiamo date, modalità. Ora è presto per parlarne. Possibilità per offrire giovani ragazzi? Mi poni una domanda difficile, la soluzione più semplice sarebbe quella di prendere i giovani e buttarli dentro, ma ricordate che tutti vogliono vincere. Il futuro di Favilli e Orsolini? Orsolini giocherà con la maglia del Bologna. Favilli con una maglia dagli stessi colori (Genoa, ndr)”.

