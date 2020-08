TORINO – La stella del Lione Memphis Depay, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni ufficiali del club francese, dove ha parlato della sfida di Champions contro il Lione.

“Con questa nuova formula non esistono favorite: la Juve dispone di tanti giocatori di esperienza, noi siamo una squasra più giovane, con meno presenze – in termini di giocatori – in Champions. Disponiamo comunque di un collettivo ambizioso: siamo affamati e non abbiamo timore”.