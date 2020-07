TORINO – L’ex allenatore della Lazio Delio Rossi, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di TMW, dove ha parlato anche della lotta scudetto.

“C’è stato un campionato prima e dopo il Covid. Prendiamo la Lazio: adesso sembra un parente povero… Non sappiamo come le varie squadre hanno lavorato ma è chiaro che giocando ogni tre giorni è fondamentale la condizione fisica. Se le gambe non vanno, con la testa non ci arrivi”.