TORINO – L’ex capitano della Juve Alessandro Del Piero, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport, dove ha parlato anche di Mario Mandzukic.

“Mario Mandzukic? L’avrei tenuto tutta la vita. Per quello che ha fatto, per come lo fa. La Juventus oggi non ha un giocatore così”, ha detto l’ex capitano bianconero sottolineando i problemi offensivi della squadra di Sarri”.