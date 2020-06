Del Piero: “Ronaldo? Un errore che ha il suo peso nel momento”

TORINO – L’ex giocatore e capitano della Juventus Alessandro Del Piero ha parlato ai microfoni di Sky Sport.

L’ex numero 10 bianconero ha commentato la partita pareggiata dalla Juventus per 0-0 contro il Milan, che ha garantito l’accesso alla finale della Coppa Italia ai ragazzi di Sarri: “”Io non darei 5 a Cristiano per il rigore sbagliato, ma secondo me non è una partita sufficiente. Da 5.5. Ha fatto un errore che ha un suo peso. Non per il futuro della Juve, fortunatamente, ma ha un suo peso”.

