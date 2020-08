Del Piero: “I nostri scarti vincono le Champions. Questo deve farci riflettere”

TORINO – L’ex capitano e bandiera della Juve Alessandro Del Piero, ha rilasciato delle dichiarazioni i microfoni di Sky, dove ha parlato anche dei bianconeri.

“Ci deve far riflettere il fatto che alcuni nostri scarti vanno a ingrossare le fila di una squadra campione d’Europa. E Orsato due mezzi rigori non li ha dati. Dobbiamo arrivare alla Champions League con un’altra mentalità.Qua da noi si iniziano le stagioni già coi dubbi su allenatori, giocatori e società, dobbiamo rivedere molte cose qua in Italia”.