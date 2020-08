Calciomercato Juventus, notizia col botto: ora Paratici può fare il colpaccio!

Calciomercato Juventus, decisione clamorosa: il colpaccio ora è possibile

ULTIME NEWS MERCATO JUVE – In queste ultime ore è arrivato uno scossone che potrebbe cambiare il calciomercato della Juventus. Come vi abbiamo già raccontato, la Vecchia Signora è alla ricerca di un nuovo bomber che possa raccogliere l’eredità di Gonzalo Higuain (destinato all’addio) e di innalzare qualitativamente il reparto d’attacco bianconero. Tanti, anzi tantissimi i nomi in ballo. Tra questi, ce ne sono anche alcuni davvero clamorosi, come quello di Luis Suarez che ormai da giorni viene costantemente accostato alla Juve. Cosa c’è di vero? Qualche tempo fa, parlandovi proprio di questa suggestione, vi abbiamo detto che – almeno secondo noi – la pista Suarez pareva impraticabile per il club bianconero per diverse ragioni. La prima e forse la più determinante era legata ovviamente al fattore economico, visto l’ingaggio faraonico che il Pistolero percepisce al Barcellona. Ma ora le cose sembrerebbero essere cambiate.

Come riportato infatti da RAC1, la principale stazione radio catalana molto vicina all’ambiente blaugrana, il nuovo tecnico del Barça Ronald Koeman avrebbe comunicato all’attaccante uruguaiano che non farà parte del suo progetto tecnico. Proprio alla luce di questa presa di posizione di Koeman nei confronti di Suarez, adesso si starebbe andando verso una risoluzione del contratto di Suarez, che dunque starebbe per liberarsi a parametro zero. Una decisione clamorosa del Barcellona che, come detto, potrebbe cambiare le strategie di calciomercato di Paratici. Sì perché adesso la Juventus potrebbe parlare direttamente con il giocatore senza passare dai blaugrana e soprattutto si ritroverebbe di fronte ad un calciatore senza contratto e alla ricerca di una nuova squadra. Oltretutto non parrebbe esserci al momento una concorrenza troppo agguerrita per il Pistolero che, oltre alla Juve, interesserebbe anche all’Ajax che lo lanciò da giovane al grande calcio europeo. Il fatto che il club olandese si stia interessando all’attaccante classe ’87 è poi un segnale che le richieste economiche del ragazzo non sarebbero così impossibili da esaudire, visto che certamente i Lancieri non potrebbero permettersi di offrire molto di più rispetto alla Vecchia Signora. Insomma, se la Juventus decidesse di fare veramente sul serio per Luis Suarez, ora potrebbe trovare le porte spalancate per mettere a segno un super colpo a zero euro. Situazione calda e da monitorare nei prossimi giorni. Ma non è ancora tutto. Sempre per quanto riguarda l’attacco infatti, in casa bianconera è scoppiato il terremoto Dybala: la Juventus ora valuta seriamente la cessione. E cosa succederebbe se alla fine Dybala dovesse veramente dire addio alla Vecchia Signora? A quel punto si aprirebbero le porte per un super acquisto e a Torino, al posto della Joya, potrebbe sbarcare un altro top player internazionale. Ecco dunque gli 8 big che potrebbero arrivare alla Juventus in caso di cessione di Paulo Dybala: >>>VAI ALLA LISTA