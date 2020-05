Del Piero: “Calcio? Voglio prepararmi altri due anni”

TORINO – L’ex attaccante e capitano della Juventus Alessandro Del Piero ha parlato in una diretta Instagram insieme a Ronaldo.

LO SCONTRO CON IULIANO – “Io posso capire gli errori degli arbitri, ma non avevate bisogno di quelle cose”.

Del Piero: “Io quel giorno ho fatto la mia parte, perché un minuto dopo ci hanno dato rigore a noi e io non ho segnato per mantenere l’equilibrio della cosa… Noi non avevamo bisogno di nessun aiuto, alcuni episodi macchiano una stagione intera. C’era una tensione che arrivava da altre parti, quello è sicuro. Tutte le squadre erano sempre sotto tensione perché appena c’era un intervento scoppiavano le polemiche. Sono stati anni macchiati”.

“Il momento in cui hai rotto con Cuper è stato qualche partita prima quando ti ha fatto scaldare per 35′ contro l’Atalanta o il 5 maggio è stato troppo forte da digerire?”. La risposta: “Da quell’episodio con l’Atalanta avevo capito che il mio futuro sarebbe stato lontano da Cuper, ma per rispetto volevo finire la stagione. Il 5 maggio siamo stati noi a perdere la partita, senza nessuna interferenza. Eravamo primi, la Lazio non si giocava niente… In quella settimana, però, sono uscite cose che ci hanno distratto e che alla fine ci hanno fatto scendere in campo troppo rilassati. Ogni anno il 5 maggio mi taggano in foto in cui piango, e basta! Anche se, a me, in generale non mi da fastidio parlare delle sconfitte”.

“Non mi è mai scattato il clic per decidere cosa fare in futuro, forse un ruolo dirigenziale è quello al quale mi approccerei di più, ma voglio ancora prepararmi bene uno o due anni. In Australia ho vissuto un calcio diverso con tanta fisicità e poca tecnica. Ora lo sto vivendo da giornalista in tv, viverlo da vari aspetti mi aiuta a comprenderlo di più”.

