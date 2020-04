Del Piero: “A Berlino avrei voluto battere il quinto rigore”

TORINO – L’ex bandiera e simbolo della Juve Alessandro Del Piero, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Radio DeeJay, dove ha parlato anche della sequenza dei rigori che hanno portato l’Italia sul tetto del mondo nel 2006.

“E’ successo questo: ero tra i designati. Io battevo qualsiasi rigore, com’è successo in Champions quando vincemmo con la Juve. All’epoca non ci fu bisogno che lo tirassi. Lippi voleva mettere subito i più forti e mi ha messo quarto. Tira chi se la sente? Sì, tendenzialmente sì. Cerca di puntare sugli specialisti o uno che sia sicuro. Poi ci sono le statistiche. Il secondo rigore è spesso quello sbagliato: è successo pure al Mondiale con Trezeguet. Ricordo così. Il quinto è quello che non vai a battere nemmeno”.