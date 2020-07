TORINO- David Alaba è pronto a lasciare il Bayern Monaco. Come scrive la Bild, l’agente del difensore austriaco vuole far diventare il suo assistito uno dei più pagati della rosa dei bavaresi, cosa che non è nei piani del club. Per questo motivo, col contratto in scadenza nel 2021, il futuro sembra scritto: sarà cessione, con Inter e City alla finestra.

