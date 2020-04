De Zerbi: “Mi piace allenare questa squadra, ha ampi margini di miglioramento”

TORINO – Il tecnico del Sassuolo Roberto De Zerbi ha parlato intervistato dai microfono di Sky Sport.

“Non è questo il momento di parlare di rinnovo, io al Sassuolo sto bene e sarò sempre riconoscente a questo club che ha puntato su di me seppur arrivassi da una retrocessione con il Benevento. Io sono uno molto attento alla riconoscenza. Poi vedremo. A me piace allenare questa squadra che ha ampi margini di miglioramento, si può inoltre sempre migliorare in ogni mercato, ma noi abbiamo deciso di puntare su giocatori di altissima qualità.”

“Sono ambizioso, ma non ho l’ansia di dover andare via quest’anno o l’anno prossimo. Noi in futuro come l’Atalanta? I nerazzurri a livello calcistico hanno fatto un capolavoro, hanno migliorato squadra e la mentalità e sono passati da una squadra provinciale a una squadra che disputa i quarti di finale di Champions League. Noi potremmo fare lo stesso percorso, abbiamo tutte le possibilità per farlo anche se non sarà facile.”

