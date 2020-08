De Ligt operato alla spalla

TORINO – Matthijs De Ligt compie oggi 21 anni. Per il difensore olandese della Juve sarà però un compleanno piuttosto particolare. L’ex Ajax, infatti, da ieri sera si trova a Roma dove si sottoporrà (con tutte probabilità in mattinata) all’operazione alla spalla. Ma attenzione perché, proprio poco fa, sono arrivate anche alcune clamorose novità di mercato in casa bianconera. La Juve ci prova per davvero, arriva l’annuncio che conferma tutto: “Paratici ha fatto l’offerta!” >>>VAI ALLA NOTIZIA

