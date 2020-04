De Ligt: “Juve scelta migliore per me. La scorsa estate dopo venti minuti faticavo a respirare…”

TORINO – Matthijs De Ligt, difensore della Juventus, ha parlato in un’intervista al canale Youtube Foot Truck di vari temi: “In società mi hanno detto che sono stato acquistato perché sono davvero maturo e so come gestire la pressione, hanno fiducia in me. La scorsa estate sono arrivato più tardi rispetto agli altri e senza allenamenti ho dovuto giocare contro il Tottenham nel tour in Asia. Dopo venti minuti faticavo a respirare. I tocchi di mano? Tutti mi chiedevano se avessi o meno una calamita sul braccio. Ma quando sbaglio non me la prendo. Sarri? Lui e Ten Hag sono simili, è un allenatore italiano quindi è sempre diverso da un olandese. Credo che qui sia più automatico. Sai come fare pressione, come partire dal basso. All’Ajax sapevamo come fare pressione ma poi con la palla giocavi, potevi fare solo che volevi. Ti davano qualche indicazione ma poi dipende dal giocatore. Cristiano Ronaldo decisivo per il mio arrivo alla Juventus? No, non è stato questo il motivo, ho avuto un sacco di tempo per scegliere tra le squadre che mi volevano, ma questa è stata la scelta migliore per me”.

