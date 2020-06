De Ligt: “Futuro? In questo periodo ci sono state tante invenzioni, sono felice di essere alla Juventus”

TORINO – Matthijs De Ligt, difensore della Juventus, ha parlato ai microfoni di Tuttosport circa la sua esperienza in bianconero a Torino rassicurando i tifosi circa il suo futuro: “Il primo sentimento è stato la felicità: mi ha comprato la Juventus, uno dei più grandi club del mondo. Poi appena arrivato sono immediatamente partito per l’Asia, dove mi sono reso conto di quanto grande sia questo club: trovavo tifosi ovunque, in qualsiasi parte del mondo andassi, la fama della Juventus è immensa. Tutto diverso rispetto alla vita all’Ajax. Diciamo che la prima grande differenza che mi ha colpito è la dimensione internazionale del club. E poi c’è stata l’accoglienza dei compagni, un gruppo eccezionale, sono stati veramente carini e disponibili con me, nessuno escluso. Mi hanno fatto sentire immediatamente parte di una famiglia. Futuro? Mi sono reso conto che nell’ultimo periodo, senza il calcio giocato, qualcuno ha inventato un po’ di cose sul mio conto. Sono veramente felice di essere qui, di allenarmi ogni giorno con giocatori straordinari, ho la costante sensazione di migliorare giorno per giorno e quindi ora sono molto contento alla Juventus”. Ma attenzione perché, sempre in queste ore, è arrivata anche una grossa novità di mercato in casa bianconera. Salta Tonali? Paratici cambia obiettivo: pronta l’offerta per un altro big! >>>VAI ALLA NOTIZIA

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<