TORINO – Il terzino della Juve Danilo, ha rilasciato delle dichiarazioni attraverso un post sul suo account Twitter, dove ha parlato di razzismo.

”La tecnologia ci ha dato il potere di arrivare dove vogliamo e scatenare qualunque idea riteniamo buona. È giusto che usiamo questo canale per mettere a disagio l’oppressore! Esistono molti modi per combattere il razzismo. Il migliore secondo me è ancora l’amore!”.