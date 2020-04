D’Amico: “Bentancur regista? Il play è Pjanic, non capisco perché cambiare adesso”

TORINO – Vincenzo D’Amico, ex giocatore, ha parlato ai microfoni di TMW affrontando l’idea di spostare Bentancur regista e Pjanic mezzala: “Pjanic spostato a mezzala e Bentancur davanti alla difesa fattibile? Il play è Pjanic, ora non capisco perché debba cambiare nell’ultima parte di campionato. Non capisco perché cambiare adesso, quando tra due mesi il campionato potrebbe finire e potresti cambiare come vuoi. Non è stato un grande campionato di Pjanic, ma il dopo-Pirlo è stato gestito molto bene da parte sua”.

