Dall’Inghilterra: Pogba-Juve solo per 100 milioni

TORINO – In attesa di capire come e quando terminerà questa stagione, in casa Juve si continua a pensare incessantemente anche al mercato, con Paul Pogba in cima alla lista dei desideri di Fabio Paratici. Secondo quanto riportato dai quotidiani britannici però, i Red Devils sarebbero disposti a privarsi del francese solamente per una cifra pari ai 100 milioni di sterline. Vedremo quel che accadrà nelle prossime settimane ma quel che è certo, è che questa è l’ultima stagione con la maglia del Manchester per il Polpo.