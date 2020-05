Dall’Inghilterra: maxi offerta del Real per Pogba

TORINO – Come noto da tempo ormai, il primo obiettivo in cima alla lista di Fabio Paratici porta il nome di Paul Pogba. Il centrocampista è ormai lontano da Manchester e la Vecchia Signora vorrebbe riportarlo sotto la Mole ma c’è da battere la forte concorrenza del Real che, proprio in queste ore, ha fatto un importante passo in avanti nella lotta al francese. Stando a quanto riportato dal quotidiano britannico Sunday Express, gli spagnoli avrebbero offerto circa 80 milioni di euro ai Red Devils che, al momento ne chiedono almeno 100.