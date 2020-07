TORINO – Secondo quanto riportato dall’edizione britannica di ESPN, la Juventus sarebbe in pole per accaparrarsi l’esterno del Wolverhampton, Adama Traore. Sulle sue tracce però, non ci sono solamente i bianconeri: anche il Manchester City sarebbe interessato al giocatore che ha una valutazione di circa 80 milioni di euro.

