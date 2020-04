TORINO – Secondo quanto riportato dal noto quotidiano spagnolo, Cadena Ser, La Liga avrebbe trovato l’accordo con il ministero della Salute spagnola che avrebbe approvato il protocollo sanitario per la ripresa degli allenamenti e poi del campionato. I giocatori in questi giorni si sottoporrebbero a tamponi ed a controlli medici per poi allenarsi con la società dal 4 maggio.

